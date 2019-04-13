Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 5:10

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия уже осуществила незаконное вторжение в Венесуэлу.

"Россия уже осуществила интервенцию, уже осуществила. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вторглись туда, не имея на это права, они вмешались без разрешения. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы там присутствовать, они пребывают там как враждебная сила", - заявил дипломат в интервью телеканалу Mega TV.

По его словам, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, "является законно избранным руководителем", в то время как Россия "пришла, чтобы поддержать Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ), который уже является бывшим лидером".

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