Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 17:16

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Россия попытается повлиять на президентские выборы на Украине, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Конгрессе США.

"Россия вмешивалась в выборы здесь, в США, она попытается вмешаться в них и на Украине", - заявил М.Помпео, выступая в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям палаты представителей США.

В конце января директор Нацразведки США Дэн Коутс уже заявлял, что Россия может попытаться использовать кибератаки, чтобы повлиять на президентские выборы на Украине.

Президентские выборы на Украине намечены на 31 марта 2019 года.

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