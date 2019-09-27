Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 4:29

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в настоящее время Россия и Иран способствуют нагнетанию насилия в Сирии.

"Продолжающееся насилие, подпитываемое Ираном и Россией, усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии и должно прекратиться, чтобы обеспечить политическое решение", - написал Помпео в своем твиттере по итогам заседания так называемой Малой группы по Сирии, прошедшего в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В группу входят Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция.

Госсекретарь отметил, что в настоящее время ООН "поддерживает усилия, направленные на прекращение насилия в Сирии".

Как сообщалось, группа поддержала формирование сирийского конституционного комитета.

"Военного решения сирийского кризиса быть не может, может быть только политическое решение... Исходя из этого, мы решительно поддерживаем усилия спецпосланника ООН по Сирии направленные на политическое урегулирование в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254. Мы приветствуем объявление в ООН о том, что все стороны согласились на формирование Конституционного комитета, в задачу которого входит положить начало этому процессу", - говорится в заявлении группы по итогам встречи.

В заявлении говорится, что участники встречи "призывают к незамедлительному и подлинному прекращению огня в Идлибе", а также заявляют о "недопустимости использования химического оружия в Сирии".

"Мы также требуем от всех сторон обеспечить, чтобы все меры, принимаемые в области борьбы с терроризмом, в том числе в провинции Идлиб, соответствовали их обязательствам по международному праву", - подчеркнули члены группы.

1гк тг

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