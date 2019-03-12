Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 1:46

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и Куба ответственны за ситуацию, в которой оказались жители Венесуэлы, заявил госсекретарь США Майкл Помпео во время брифинга.

"За последние несколько дней венесуэльцев буквально бросили в темноту из-за массового отключения электричества. Пациенты, ожидающие лечения в больницах, умирают, пища гниет, телекоммуникационные сети полностью разрушаются", - сообщил М.Помпео.

По его мнению, в этой ситуации "центральную роль" играли и продолжают играть Россия и Куба, которые "подрывают демократические мечтания венесуэльского народа и его благосостояние".

"Во-первых, Куба. Ни одна страна не сделала больше для того, чтобы поддержать гибель и ежедневные страдания простых венесуэльцев, включая венесуэльских военных и их семьи, чем коммунисты в Гаване", - заявил М.Помпео.

Госсекретарь США отметил, что именно кубинское правительство "обеспечивает политическое прикрытие Мадуро и его приспешников с тем, чтобы они могли оставаться у власти".

"Именно Куба называет истинное правительство Венесуэлы во главе с временным президентом Хуаном Гуайдо, которое 54 из демократических стран мира признают в качестве законного правительства - кубинцы называют это марионеточным правительством Соединенных Штатов", - подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что "Россия тоже создала этот кризис".

"Она (Россия - ИФ) также по своим собственным причинам подрывает законные демократические надежды и мечты венесуэльского народа. Москва, как и Гавана, продолжает обеспечивать политическое прикрытие режиму Мадуро, одновременно оказывая давление на страны с целью заставить их игнорировать демократическую легитимность временного президента Гуайдо", - заявил М.Помпео.

Глава госдепа США напомнил, что Россия наложила вето на резолюцию ООН по Венесуэле 28 февраля и предложила собственную резолюцию, единственной целью которой было "поддержать незаконный режим Мадуро".

"Россия также использовала свои государственные органы дезинформации, такие как Russia Today и Sputnik, чтобы отвлечь внимание от гуманитарной катастрофы режима Мадуро. Россия потратила огромные деньги в Венесуэле на поддержку тесных связей с режимом. Российские кредиты и инвестиции в Венесуэле составляют более $17 млрд. Российские компании продолжают и по сей день пытаться помочь режиму Мадуро превратить золотые запасы страны в наличные деньги, еще больше растрачивая активы венесуэльского народа, активы, которые им понадобятся для восстановления своего будущего", - заявил он.

М.Помпео добавил, что российская государственная нефтяная компания "Роснефть" продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, вопреки санкциям США.

"Кремль стоит со своими венесуэльскими дружками, отвергая волю народа суверенной страны, чтобы защитить дружественный Москве режим", - отметил он.

На прошлой неделе из-за проблем на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Гури" было обесточено 80% территории страны. В субботу энергоснабжение некоторых районов Каракаса удалось восстановить. Однако значительная часть столицы и другие регионы страны продолжают оставаться без света.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в больницах, где из-за отсутствия электричества отключены системы поддержания жизней людей. В некоторых лечебных учреждениях персонал вынужден использовать ручные или механические приспособления.

Министр информации страны Хорхе Родригес на прошлой неделе заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака, направленная на автоматическую систему контроля этой ГЭС. При этом он высказал мнение, что эта атака была проведена с территории США.

Х.Родригес пообещал, что Каракас передаст в международные организации доказательства причастности США к кибератаке.

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