Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 15:25

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Россия представляет угрозу для Запада и проводит операции, направленные на оказание повсеместного злонамеренного влияния, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"От России исходят угрозы, которые видоизменились, и не могут быть квалифицированы как внешняя или военная агрессия. Теперь эти угрозы включают операции по оказанию влияния, направленные на Америку и западный мир", - отмечается в письменном заявлении М.Помпео, опубликованном перед его выступлением в подкомитете комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Заяление М.Помпео подготовлено для слушаний по бюджетному запросу Госдепартамента на следующий финансовый год.

"В этом бюджете отдается приоритет противодействию российскому негативному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также дополнительному укреплению систем госдепартамента по противодействию подобного рода злонамеренного влияния", - говорится в заявлении.

Госсекретарь рассказал, что в бюджетном запросе есть средства, которые требуются на "поддержку демократии и процветания в Венесуэле". Госдепартамент запрашивает "новые полномочия для поддержки демократического перехода в Венесуэле", - говорится в тексте выступления М.Помпео.

Госсекретарь М.Помпео раскритиковал в своей речи Иран, который, по его утверждению, "продолжит использовать свои национальные ресурсы для того, чтобы способствовать конфликтам в Ираке, Йемене, Сирии и других местах". США продолжат работать с союзниками для того, чтобы противодействовать "агрессивным действиям" Тегерана, говорится в заявлении.

Помимо этого, М.Помпео собрался заявить, что дипломатические усилия США по достижению денуклеаризации КНДР стали "самыми успешными из когда-либо предпринимаемых". В то же время госдепартамент запросил средства для того, чтобы "продолжить имплементацию санкций" в отношении КНДР до тех пор, пока Вашингтон "не достигнет своей цели", отмечает М.Помпео.

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