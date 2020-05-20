Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 16:50

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду выразил серьезную обеспокоенность "тесными связями" главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса с Китаем, которые, по его словам, существовали еще до пандемии коронавируса.

"Доктор Тедрос имел необычайно тесные связи с Пекином еще задолго до начала этой пандемии. И это вызывает глубокую обеспокоенность", - сказал Помпео на пресс-конференции.

Он добавил, что Пекин продолжает отказываться сотрудничать для того, чтобы исследовать истинные причины возникновения коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает руководство ВОЗ настроенным прокитайски. Он даже назвал эту организацию марионеткой в руках руководства КНР. Особое недовольство у Вашингтона вызвало то, как ВОЗ и Китай работали по теме пандемии коронавируса COVID-19.

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