Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 15:37

Хельсинки. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Действия Китая в Арктике вызывают сомнения в его реальных планах в регионе и приверженности уважению прав арктических стран, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Китай имеет статус наблюдателя в Арктическом совете, но этот статус предполагает уважение суверенных прав арктических государств. США хотят, чтобы Китай выполнил это условие и внес свой вклад в этот регион. Но слова и действия Китая вызывают сомнения относительно его намерений", - сказал М.Помпео на брифинге в Финляндии.

По словам американского госсекретаря, регион должен оставаться мирным и открытым, однако растущая активность КНР в Арктике идет вразрез с этой концепцией.

6-7 мая в финском Рованиеми состоится заседание Арктического совета, в котором ожидается участие российского министра и госсекретаря США.

В Арктический совет входят Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и Швеция. Еще шесть стран - Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур, Италия и Япония - имеют статус наблюдателя.

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