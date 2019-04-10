Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 17:10

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - США будут работать с победителем президентских выборов на Украине, чтобы укреплять там демократию, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"В том, что касается выборов на Украине, то мы будем работать с тем, кто на них победит. Это необходимо, чтобы обеспечить поддержку демократии на Украине", - сказал он на слушаниях в сенате.

В намеченном на 21 апреля втором туре президентских выборов на Украине примут участие лидер предвыборной кампании Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко.

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