Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - США будут работать с победителем президентских выборов на Украине, чтобы укреплять там демократию, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.
"В том, что касается выборов на Украине, то мы будем работать с тем, кто на них победит. Это необходимо, чтобы обеспечить поддержку демократии на Украине", - сказал он на слушаниях в сенате.
В намеченном на 21 апреля втором туре президентских выборов на Украине примут участие лидер предвыборной кампании Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко.
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