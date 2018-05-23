Помпео обещает "удержать турок" от покупки С-400
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Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон прикладывает усилия для срыва сделки между Турцией и РФ по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400.
"Мы работаем над тем, чтобы удержать турок от приобретения установок С-400. Насколько я знаю, они еще их не приобрели, и я надеюсь, что их получение (турецкой стороной - ИФ) не состоится", - сказал он, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
3 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.
13 апреля помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Турции зенитные ракетные системы С-400 к концу 2019 года.
аю ар де
Интерфакс