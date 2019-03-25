Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 16:14

*** Госсекретарь раскритиковал присутствие военных РФ в Венесуэле, заявил, что действия России усиливают напряженность в Венесуэле

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Венесуэле и призвал Россию отказаться от неконструктивных действий, говорится в сообщении Госдепартамента США, распространенном в понедельник.

"Госсекретарь призвал Россию отказаться от неконструктивного поведения и присоединиться к остальным странам, (...) которые стремятся создать более светлое будущее для народа Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Он также раскритиковал "присутствие военных РФ в Венесуэле для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро" и заявил, что "действия РФ усиливают напряженность в Венесуэле".

"Госсекретарь заявил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что Соединенные Штаты и страны в регионе не будут бездействовать в то время как Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле", - отмечается в заявлении

"Продолжающаяся отправка российских военных для поддержания незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле рискует продлить страдания венесуэльского народа, где подавляющее большинство поддерживает временного президента Хуана Гуайдо", - подчеркивается в заявлении.

Ранее Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

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