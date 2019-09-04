Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 14:21

Брюссель. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Тема проекта газопровода "Северный поток-2" прозвучала в ходе переговоров ранее на этой неделе госсекретаря США Майка Помпео с будущими руководителями ЕС в Брюсселе, сообщил в среду в ходу телефонного брифинга постпред США при Евросоюзе Гордон Сондленд.

"Этот вопрос обсуждался (на встречах - ИФ) со всеми лидерами", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, говорил ли Помпео о "Северном потоке-2" с будущим председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы хотим, чтобы Европа получала энергоносители от разных поставщиков, включая Соединенные Штаты", - отметил он.

Дипломат отметил, что, по мнению США, "Северный поток-2" способен дать РФ чрезмерно большой контроль над поставками энергоносителей в Европу.

В то же время, по словам Сондленда, визит Помпео не ставил целью обсуждение конкретных вопросов, а был совершен с целью общего знакомства с новыми главами институтов ЕС.

Помпео в ходе визита в Брюссель в начале недели провел встречи с новыми руководителями институтов ЕС, вступающих в должность этой осенью и зимой - Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляйен, Жозепом Боррелем, а также с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

Шарль Мишель вступает в должность председателя Евросовета 1 декабря 2019 года. Урсула фон дер Ляйен с 1 ноября 2019 года вступает в должность председателя Европейской комиссии, а Жозеп Боррель официально станет новым главой европейской дипломатии.

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