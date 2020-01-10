Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 3:36

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем события на Ближнем Востоке, а также важность устава ООН, сообщает официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

"Они обсудили текущие события на Ближнем Востоке, а также непреходящую важность Устава ООН. Все это было темой сегодняшней открытой дискуссии на высоком уровне в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства в пятницу.

Как сообщалось, в ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Кроме того, в среду около 6:00 по тегеранскому времени самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс Тегеран - Киев, разбился после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В четверг командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде объявил, что ракетный удар Ирана являлся только первым этапом целой серии операций Тегерана в регионе.

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