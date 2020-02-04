Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщает госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео и генеральный директор Гросси обсудили работу МАГАТЭ по мониторингу в Иране, ядерную безопасность и важность МАГАТЭ для интересов безопасности США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что госсекретарь и генеральный директор обязались поддерживать тесные контакты по ядерным вопросам, вызывающим озабоченность.
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