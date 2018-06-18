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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 20:04 18.06.2018 - 20:04

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва, в рамках которого стороны обсудили итоги сингапурского саммита и дальнейшие шаги по денуклеарзации Корейского полуострова.

"17 июня госсекретарь Помпео поговорил с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва и обсудил последующие шаги после исторического саммита в Сингапуре", - говорится в сообщении на сайте госдепа США.

"Оба лидера подтвердили обязательства поддерживать тесную координацию и согласились с необходимостью сохранять давление на КНДР до полной денуклеаризации", - подчеркивается в сообщении.

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