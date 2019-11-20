Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 18:06

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду орбсудил главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Брюсселе двусторонние отношения, а также вопросы обороны и безопасности.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Турции Чавушоглу обсудили двусторонние отношения США и Турции, сосредоточившись на двусторонней и многосторонней безопасности и обороне", - говорится в сообщении представителя госдепа США Морган Ортагус.

По ее словам, переговоры Помпео и Чавушоглу касались тем, которые 13 ноября обсудили в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На прошлой неделе в Белом доме состоялись переговоры лидеров двух стран. Главы государства обсудили, в частности, ситуация вокруг покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

"Мы обсуждали эту проблему ранее, обсудили сейчас и продолжим обсуждать в дальнейшем. Надеюсь, в итоге вопрос будет решен", - сказал Трамп.

Президент США тогда заявил, что работой по этой теме займутся глава Госдепа США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Позже стало известно, что тема будет обсуждаться и на других уровнях, в частности - министрами обороны США и Турции.

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