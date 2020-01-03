Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 16:35

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что провел переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом на тему ликвидации американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

"Говорил с Жан-Ивом Ле Дрианом о решении (президента США - ИФ) Дональда Трампа предпринять действия для убийства Касема Сулеймани", - написал Помпео в Twitter.

"Противостояние враждебной активности иранского режима - наш (США - ИФ) общий приоритет с европейскими союзниками. Наша решимость защитить наших людей и наши интересы - непоколебима", - прибавил госсекретарь.

Ранее он также сообщил, что провел переговоры на ту же тему с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом и членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

1аю пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!