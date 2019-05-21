Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 0:56

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Японии Таро Коно обсудил Иран, а также ситуацию с нарушением прав человека в Китае.

"Госсекретарь Майк Помпео в разговоре с министром иностранных дел Японии Таро Коно обсудил взаимодействие Японии с Ираном. Они также говорили о нарушениях прав человека в Китае и включении китайской телекоммуникационной компании Huawei в список министерства торговли", - отмечается в сообщении Госдепартамента США.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что в своем разговоре Помпео и Коно еще раз подтвердили "силу американо-японского союза".

Как сообщалось, на прошлой неделе США приняли решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

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