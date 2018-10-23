Помпео обсудил с де Мистурой вопрос созыва конституционного комитета по Сирии
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Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопрос о формировании комитета по пересмотру сирийской конституции, сообщила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт во вторник.
"Госсекретарь США Майкл Помпео провел встречу со специальным представителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и обсудил с ним прогресс в вопросе созыва конституционного комитета", - отметила Х.Нойерт в заявлении.
Она также отметила, что госсекретарь поблагодарил С.де Мистуру за" усилия в деэскалации военного конфликта" и "активизации политического мирного процесса" в Сирии.
"Госсекретарь также выразил признательность С.де Мистуре за его более чем четырехлетнюю службу от имени сирийского народа, а также за многолетнюю службу в ООН по всему миру", - добавила Х.Нойерт.
Пересмотр конституции Сирии считается одним из компонентов, которые позволят добиться политического урегулирования многолетнего конфликта в стране.
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Интерфакс