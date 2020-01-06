Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 22:22

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Майк Помпео поговорил сегодня с президентом Украины, чтобы обсудить перенос на более поздний срок своего визита на Украину. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь высоко оценил решение Украины осудить нападение на посольство США в Багдаде", - говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.

В нем указывается, что Помпео в очередной раз "заявил о решительной поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он заявил о готовности США к долгосрочному стратегическому партнерству".

Планировалось, что Помпео посетит Украину в начале января. Однако визит был перенесен из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, в частности - в Ираке.

1во тг

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