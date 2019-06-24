Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 16:04

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - О вопросах укрепления безопасности в Ормузском проливе говорил в понедельник в Джидде госсекретарь США Майк Помпео с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

"Провел продуктивную встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом, обсуждали возросшую напряженность в регионе и необходимость укрепления безопасности на море в Ормузском проливе. Свобода навигации первостепенна", - написал Помпео в своем микроблоге в Твиттере.

Госсекретарь США отправился в регион Персидского залива на фоне обострения отношений с Ираном. Помпео накануне поездки говорил о намерении обсудить возможность создания глобальной коалиции против Тегерана.

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