Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 17:12

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым дальнейшие шаги в сфере контроля над вооружениями, сообщает в среду CNN со ссылкой на госдеп.

"Госсекретарь США Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили следующие шаги по теме контроля над вооружениями", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в госдепе отметили, что Помпео и Лавров также обсудили "ряд актуальных для их стран двусторонних вопросов, в частности - борьбу против распространения COVID-19".

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