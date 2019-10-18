Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 10:40

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео назвал продуктивной встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, на которой стороны обсудили противодействие Ирану.

"Мы с Нетаньяху провели продуктивную встречу, (где обсуждали - ИФ) усилия противодействия зловредному влиянию иранского режима, а также обстановку в регионе и другие вопросы, связанные с безопасностью Израиля", - написал он в Twitter.

Помпео в пятницу находится в Иерусалиме, где проводит переговоры с израильскими официальными лицами. В четверг он посетил Анкару. Из Иерусалима Помпео отправится в Брюссель.

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