(повтор с исправлением опечатки в слаг-лайне)

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео назвал продуктивной встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, на которой стороны обсудили противодействие Ирану.

"Мы с Нетаньяху провели продуктивную встречу, (где обсуждали - ИФ) усилия противодействия зловредному влиянию иранского режима, а также обстановку в регионе и другие вопросы, связанные с безопасностью Израиля", - написал он в Twitter.

Помпео в пятницу находится в Иерусалиме, где проводит переговоры с израильскими официальными лицами. В четверг он посетил Анкару. Из Иерусалима Помпео отправится в Брюссель.

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