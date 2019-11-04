Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео поздравил по телефону нового министра иностранных дел Саудовской Аравии - принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, сообщает официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Госсекретарь и министр иностранных дел подтвердили, что они с нетерпением ожидают совместной работы по дальнейшему укреплению прочного стратегического партнерства между США и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении.
Принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд был назначен главой МИД Саудовской Аравии 23 октября.
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