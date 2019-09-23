Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 3:04

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что провел конструктивную встречу с президентом Ирака Бархамом Салихом.

"Конструктивная дискуссия сегодня в Нью-Йорке с президентом Ирака Бархамом Салихом об укреплении наших двусторонних отношений. Мы провели хорошую беседу о суверенитете Ирака и усилиях по укреплению региональной стабильности", - написал Помпео в своем твиттере по итогам встречи.

В минувший вторник в Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генассамблеи ООН. 24 сентября в ее рамках начнутся ежегодные общеполитические дискуссии. Ожидается, что в мероприятии примут участие 91 главы государства, 45 глав правительств и 44 министров.

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