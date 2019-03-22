Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 16:04

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу провел переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири, обсудив с ним вопросы безопасности, говорится в пресс-релизе госдепартамента США.

"Госсекретарь США М.Помпео встретился сегодня в Бейруте с ливанским премьер-министром С.Харири", - отмечается в пресс-релизе, распространенном в пятницу.

В документе подчеркивается, что стороны обсудили важность сотрудничества США и Ливана в области безопасности.

"Госсекретарь США похвалил ливанцев за то, что они приняли более миллиона сирийских беженцев, которые находятся (в Ливане - ИФ) вследствие репрессивных мер со стороны Сирии и агрессии со стороны Ирана", - говорится в пресс-релизе.

Визит М.Помпео на Ближний Восток проходит на фоне озвученного накануне мнения президента США Дональда Трампа, который заявил о необходимости признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это предложение получило негативную оценку со стороны многих членов международного сообщества.

М.Помпео покинет Ливан 23 марта.

1тэ ар

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