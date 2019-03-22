Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу провел переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири, обсудив с ним вопросы безопасности, говорится в пресс-релизе госдепартамента США.
"Госсекретарь США М.Помпео встретился сегодня в Бейруте с ливанским премьер-министром С.Харири", - отмечается в пресс-релизе, распространенном в пятницу.
В документе подчеркивается, что стороны обсудили важность сотрудничества США и Ливана в области безопасности.
"Госсекретарь США похвалил ливанцев за то, что они приняли более миллиона сирийских беженцев, которые находятся (в Ливане - ИФ) вследствие репрессивных мер со стороны Сирии и агрессии со стороны Ирана", - говорится в пресс-релизе.
Визит М.Помпео на Ближний Восток проходит на фоне озвученного накануне мнения президента США Дональда Трампа, который заявил о необходимости признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это предложение получило негативную оценку со стороны многих членов международного сообщества.
М.Помпео покинет Ливан 23 марта.
1тэ ар