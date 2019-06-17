Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 21:27

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и вице-премьер Италии Маттео Сальвини обсудили во время встречи в Вашингтоне проблемы, связанные с Россией, Ираном и Китаем, сообщает в понедельник госдеп.

"Они обсудили противодействие угрозам региональной безопасности со стороны России и Ирана, угрозу, исходящую от инвестиций Китая в ключевую инфраструктуру и технологии в Италии и Европе", - сообщает госдеп.

Помпео и Сальвини отметили необходимость укрепления сотрудничества Рима и Вашингтона в сфере обороны.

Также стороны подчеркнули важность отношений США и Италии, в том числе в рамках НАТО и G7.

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