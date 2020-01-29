Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 17:04

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону вспышку коронавируса в Китае с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США.

"Госсекретарь Помпео выразил соболезнования в связи с смертью китайских граждан из-за вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Помпео подчеркнул, что наивысшим приоритетом США остаются безопасность их граждан, находящихся за рубежом.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

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