Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 12:17

Берлин. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Отношения с Россией станут темой переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщил представитель немецкого министерства Кристофер Бургер.

"Будет обсуждаться тема отношений с Россией, Венесуэла, ситуация на Украине",- сказал К.Бургер в понедельник на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам представителя МИД, это только некоторые темы предстоящего обсуждения. "Нас с США связывают долгие отношения, поэтому обсуждаться будет широкий круг вопросов", - сказал К.Бургер.

Х. Маас во вторник примет в министерстве госсекретаря США Майка Помпео для переговоров. Ранее сообщалось, что М.Помпео планирует также встретиться с канцлером Ангелой Меркель.

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