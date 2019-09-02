Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 12:14

(обновленная версия сообщения от 00:55 мск, добавлены подробности, уточняются должности европейских официальных лиц)

Брюссель/Вашингтон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Брюссель для обсуждения трансатлантического сотрудничества с европейскими политиками, говорится в заявлении спикера Госдепа Морган Ортагус, распространенном в "Твиттере".

"Государственный секретарь Майк Помпео посетит Брюссель 2-3 сентября, где встретится с высокопоставленными руководителями с целью обсуждения трансатлантического сотрудничества для продвижения в наших общих глобальных приоритетах", - говорится в заявлении.

Ортагус уточнила, что в Брюсселе Помпео встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, переговоры запланированы на 3 сентября.

Кроме того, Помпео встретится с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

У него также запланированы встречи с избранными в июле европейскими чиновниками - с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, вступающим в должность председателя Евросовета 1 декабря 2019 года.

Также Помпео должен встретиться с Урсулой фон дер Ляйен, которая с 1 ноября 2019 года вступает в должность председателя Европейской комиссии, и с будущим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем (вступает в должность также с 1 ноября 2019 года).

Как сообщалось ранее, Европейский совет согласовал 2 июля кандидатуру Борреля на пост главы дипломатии ЕС, он сменит на нем итальянку Федерику Могерини. Боррель возглавляет МИД Испании с июня 2018 года.

Урсула фон дер Ляйен сменит Жан-Клода Юнкера во главе Европейской комиссии 1 ноября, до этого она занимала пост министра обороны ФРГ.

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