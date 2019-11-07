Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 4:58

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - В рамках визита в Германию госсекретарь США Майк Помпео проведет переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом и обсудит с ним вопросы противостояния политике России, Китая и Ирана, сообщил американский госдепартамент.

"Во время пребывания в Лейпциге госсекретарь Помпео встретится с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, чтобы обсудить важность нашего трансатлантического партнерства и необходимость укрепления взаимодействия в условиях растущей угрозы со стороны России, Китая и Ирана", - говорится в распространенном сообщении госдепа.

В Германии Помпео примет участие в мероприятиях по случаю 30-й годовщины падения Берлинской стены, запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром финансов Олафом Шульцем.

Американский дипломат, как отмечет госдеп, в ходе мероприятий в ознаменование окончания "холодной" войны "подчеркнет важнейшую роль Соединенных Штатов, которые помогли десяткам миллионов людей в Восточной и Центральной Европе сбросить ярмо коммунизма".

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