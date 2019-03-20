Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 18:32

Иерусалим. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Одной из тем обсуждения госсекретаря США Майк Помпео с лидерами Израиля, Греции и Кипра станет противодействие России, Ирану и Китаю.

"Я также буду обсуждать наши попытки противостоять Ирану, России и Китаю. Несколько минут назад у нас уже была такая возможность", - сказал М.Помпео в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Пресс-конференция прошла в преддверии встречи М.Помпео с израильским премьером и лидерами Греции и Кипра.

1кю ар ав

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