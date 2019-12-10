Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 2:10

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что одной из тем предстоящей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым будут вопросы контроля над вооружениями и привлечение к ним Китая.

"Между нашими странами есть вопросы контроля над вооружениями. Мы также хотим привлечь Китай к этой дискуссии. Я уверен, что мы поговорим и об этом. Есть много тем, на которые мы будем говорить", - сказал Помпео в интервью телеканалу One America News Network.

Он также добавил, что одной из тем обсуждения станет "сотрудничество бизнеса".

"Мы будем говорить о многих вопросах. Как говорили президент США и я, есть работа, которую мы можем делать вместе с Россией, и мы обязаны делать это для американского народа", - добавил госсекретарь.

"Я надеюсь, что мы с министром иностранных дел Лавровым сможем добиться прогресса", - отметил он.

Помпео также подчеркнул, что хотя дата встречи с главой МИД России совпала со слушаниями по импичменту, проходящими в Конгрессе, но это не должно повлиять на его работу.

"Мы не можем допустить, чтобы безобразие, происходящее на Капитолийском холме, повлияло на нашу работу - работу президента, это моя работа - обеспечить безопасность американского народа, продолжить наши дипломатические начинания. Мы не позволим этой деятельности отвлекать нас от важной работы", - заявил глава госдепа.

1вз аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!