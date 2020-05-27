Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 22:07

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что отменяет исключения из санкций Вашингтона против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Сегодня я объявляю о конце исключений из санкций, затрагивающих все оставшиеся связанные с СВПД проекты в Иране - переоснащение реактора в Араке, поставки обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и экспорт Ираном отработанного и утилизированного топлива от исследовательского реактора", - говорится в заявлении Помпео.

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