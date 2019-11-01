Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 1:02

***Ограничения касаются ряда материалов, которые могут использоваться в рамках ракетной и ядерной программ

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Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении дополнительных санкций против Тегерана, сообщает Госдепартамент США.

"Госсекретарь Помпео продолжает ограничивать ядерную программу иранского режима. Это решение поможет сохранить контроль над гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить "время прорыва" к обретению ядерного оружия и предотвратить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения", - говорится в сообщении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Ограничительные меры касаются, в частности, строительного сектора и иранской ракетной программы.

Госдеп пояснил, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно связан с Корпусом стражей Исламской революции. Против этого корпуса Вашингтон давно ведёт "политику максимального давления". В связи с этим Госдеп теперь решил ввести запрет на поставку ряда материалов, используемых для строительства.

Так, санкциям подлежат продажа, поставка или передача в Иран или из Ирана сырья и полуфабрикатов металлов, графита, угля и программного обеспечения для интегрирующих промышленных целей.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США вводит ограничения на поставки целого ряда материалов, которые могут использоваться в рамках ракетной и ядерной программ Ирана.

В частности, ограничения касаются труб из нержавеющей стали 304L, двух видов фольги и нержавеющей стали CrNi60WTi ESR + VAR.

"Этими действиями США продолжают кампанию по максимальному экономическому давлению на иранский режим. Эта кампания направлена на коренное изменение поведения иранского режима, блокирование всех путей к ядерному оружию и прекращение государственного спонсорства Ираном терроризма и региональной вредоносной деятельности", - отмечается в сообщении Госдепа.

1вз гс

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