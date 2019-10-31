Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 0:16

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении дополнительных санкций против Тегерана, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ограничительные меры касаются, в частность, строительного сектора и иранской ракетной программы.

Госдеп пояснил, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно связан с Корпусом стражей Исламской революции. Против этого корпуса Вашингтон давно ведёт "политику максимального давления". В связи с этим Госдеп теперь решил ввести запрет на поставку ряда материалов, используемых для строительства.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США вводит ограничения на поставки целого ряда материалов, которые могут использоваться в рамках ракетной и ядерной программ Ирана.

1во гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!