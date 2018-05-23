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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 18:29 23.05.2018 - 18:29

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил о желании встретиться в июне с представителями Великобритании, Франции и ФРГ для обсуждения дальнейшей политики в отношении Ирана.

"Каждый принимает во внимание эту проблему. Мы должны найти способ, как действовать дальше", - сказал он в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.

В то же время он не упомянул, где могла бы состояться эта встреча.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном по ядерной программе и о начале процесса восстановления санкций против Тегеран.

аю ар

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