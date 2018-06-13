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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 17:28 13.06.2018 - 17:28

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает на проведение следующих переговоров с северокорейскими официальными лицами позже в июне, сообщает в среду агентство "Блумберг".

"Консультации будут проведены довольно скоро после того, как мы все вернемся на родину, - на следующей неделе или около того", - приводит агентство слова М.Помпео, находящегося в Южной Корее.

При этом госсекретарь США подчеркнул, что именно он "будет продвигать переговорный процесс вперед".

Во вторник в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогом которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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