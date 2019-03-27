Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 5:01

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты осуждают попытку нападения на лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, говорится в распространенном американским госдепартаментом заявлении госсекретаря Майка Помпео.

"США осуждают предпринятую на кортеж временного президента Хуана Гуайдо атаку и притеснения депутатов Национального собрания и представителей средств массовой информации", - говорится в заявлении.

В нем говорится: "Мы отслеживаем сообщения об этих и других актах, предпринимаемых с целью запугивания незаконными вооруженными бандами Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ), известных как colectivo".

М.Помпео отметил, что защита демократическим путем избранной Национальной ассамблее входит в обязанность сил безопасности. Они должны "быстро положить конец насилию и запугиванию со стороны этих незаконных вооруженных групп, которые угрожают безопасности и суверенитету народа Венесуэлы".

Как сообщил телеканал CNBC, накануне автомашину, в которой находился Х.Гуайдо, самопровозгласивший себя временны президентом Венесуэлы, забросали камнями и петардами в том момент, когда он покидал здание Национальной ассамблеи. Были также отмечены попытки открыть двери машины.

1гк бм

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