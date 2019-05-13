Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 5:58

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео не поедет в Москву в понедельник, как ранее планировалось, однако проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи во вторник, 14 мая, сообщают западные СМИ со ссылкой на информацию из американского госдепартамента.

В понедельник, как отметил на условиях анонимности источник в госдепе, М.Помпео обсудит вопросы, касающиеся Ирана с представителями Евросоюза в Брюсселе, а затем вылетит в Россию.

Как сообщалось ранее, М.Помпео должен был впервые посетить Россию в качестве госсекретаря США 13-14 мая.

На 14 мая у него намечены переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Кремле и на Смоленской площади не исключили, что американского дипломата может также принять президент РФ Владимир Путин.

Визит М.Помпео состоится вскоре после переговоров с С.Лавровым в финском Рованиеми "на полях" сессии Арктического совета. По итогам этих переговоров российский министр заявил, что сторонам удалось сделать шаг вперед по вопросам стратегической стабильности, которые обсуждали лидеры РФ и США в ходе телефонного разговора 3 мая.

В преддверии визита госсекретаря США в МИД РФ заявили о готовности Москвы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога по стратегической стабильности, в том числе к рассмотрению конкретных предложений в развитие заявлений президента США Дональда Трампа о некоем новом договоре по ядерному разоружению.

Ранее президент США предложил обсудить новый договор по ядерному разоружению в трехстороннем формате с участием России, США и Китая.

По данным МИД РФ, в центре внимания предстоящих в Сочи переговоров будут "текущие вопросы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине".

1гк пч

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