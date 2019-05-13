Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 6:02

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео не поедет в Москву в понедельник, как ранее планировалось, однако проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи во вторник, 14 мая, сообщают западные СМИ со ссылкой на информацию из американского госдепартамента.

В понедельник, как отметил на условиях анонимности источник в госдепе, М.Помпео обсудит вопросы, касающиеся Ирана с представителями Евросоюза в Брюсселе, а затем вылетит в Россию.

Как сообщалось ранее, МПомпео должен был впервые посетить Россию в качестве госсекретаря США 13-14 мая.

Последует

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