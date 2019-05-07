Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что его контакты с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым носят профессиональный и прямолинейный характер.

"Мы часто говорим по телефону. Я бы сказал, что мы встречались много раз. Разговоры всего очень прямолинейные, профессиональные, каждый из нас со своей стороны делает все возможное для того, чтобы донести то, что лидеры наших стран поручают нам. В наших отношениях (с С.Лавровым - ИФ) все в порядке", - сказал он в интервью финскому телеканалу Yle TV1, отвечая на вопрос о личных взаимоотношениях с С.Лавровым.

Глава российского МИД и госсекретарь США в понедельник провели переговоры в финском Рованиеми. С.Лавров по итогам встречи заявил журналистам, что переговоры были конструктивными, они с М.Помпео обсудили региональные вопросы, международные отношения в целом и темы, касающиеся стратегической стабильности.

1йф ав

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