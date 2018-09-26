Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:34 26.09.2018 - 18:34

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь Майк Помпео намерен направиться в КНДР в следующем месяце, сообщил в среду госдепартамент США.

"Госсекретарь Помпео принял приглашение председателя Ким Чен Ына приехать в Пхеньян для обеспечения дальнейшего прогресса по выполнению обязательств, взятых сторонами на саммите лидеров КНДР и США в Сингапуре, включая вопрос о полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в сообщении госдепа.

Накануне глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, передал М.Помпео приглашение лидера КНДР посетить Пхеньян.

М.Помпео на Генассамблее ООН в свою очередь заявлял журналистам, что обязательно посетит КНДР до конца года.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line