Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 2:39

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео планирует сослаться на положение соглашения по иранской ядерной программе, из которого администрация президента США Дональда Трампа вышла в 2018 году, в попытке либо продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, либо вновь ввести еще более жесткие санкции Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает в воскресенье газета The New York Times.

Отмечается, что госсекретарь планирует пойти по этому пути, если Совбез ООН откажется вновь ввести эмбарго на поставки оружия Тегерану, срок которого истекает в этом году.

Ожидается, что Россия выступит против продления эмбарго на поставки оружия.

Между тем, сообщает издание, если СБ ООН не сумеет вновь ввести эмбарго на поставки оружия, то шаг администрации Трампа по призыву к сделке 2015 года, скорее всего, будет отвергнут многими европейскими союзниками США, так как Трамп вывел США из иранской сделки в 2018 году.

"Мы не можем позволить Исламской Республике Иран закупить обычные вооружения за шесть месяцев. Президент Обама никогда не должен был соглашаться на прекращение эмбарго ООН на поставки оружия. Мы готовы использовать все наши дипломатические возможности, чтобы обеспечить сохранение эмбарго на поставки оружия в Совете Безопасности ООН", - заявил Помпео изданию.

В субботу госсекретарь США призвал Совет безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

"Срок эмбарго на поставки вооружений Ирану - ведущему спонсору терроризма на государственном уровне, истекает через полгода. СБ ООН должен продлить действие эмбарго до того, как Иран усилит насилие и начнет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. Часы тикают", - написал госсекретарь в своем твиттере.

Он напомнил, что "в прошлом году Иран выпускал ракеты по своим соседям, минировал и захватывал танкеры, контрабандой переправлял оружие в зоны конфликтов и сбил пассажирский самолет".

"Мы не можем так рисковать, чтобы Иран закупал еще более передовое вооружение и передавал свои арсеналы безответственным лицам", - подчеркнул Помпео.

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