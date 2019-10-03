Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 20:46

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг поздравил Джона Хантсмана с завершением его работы на должности американского посла в РФ и пожелал ему дальнейших успехов.

"Мы благодарим посла Хантсмана за его службу в посольстве США в России и за его усилия по продвижению американской внешней политики. Мы желаем ему всего лучшего в его будущих начинаниях!" - написал Помпео на странице в Twitter.

Накануне посол США в РФ Джон Хантсман подтвердил завершение миссии в Москве.

"В последний день пребывания на своей должности, когда остаются буквально считанные часы до моего отъезда, я должен был посетить Уилана", - сказал Хантсман журналистам после посещения обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО "Лефортово".

В то же время в Вашингтоне пока не назвали имя преемника Хантсмана.

1аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!