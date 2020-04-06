Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 21:24

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украиной Владимиром Зеленским выразил благодарность за помощь в возвращении американцев на родину из Украины на фоне ситуации с коронавирусом Covid-19.

"Госсекретарь Помпео поблагодарил президента Зеленского за помощь со стороны Украины в возращении на родину американцев", - говорится в сообщении госдепа, опубликованном в понедельник.

В нем отмечается, что стороны "также отметили важность обеспечения доступа к контролируемым Россией территориям украинского региона Донбасс".

Ранее Зеленский в своем твиттере сообщил, что в телефонном разговоре поблагодарил Помпео за $1,2 млн помощи на борьбу с COVID-19 и пожелал США успешно преодолеть пандемию.

Кроме того, президент Украины обсудил с госсекретарем США получение от Вашингтона кредитных гарантий для стабилизации экономики - в дополнение к помощи от Международного валютного фонда, Всемирного банка и других партнеров, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский также проинформировал Помпео о ситуации в Донбассе и выполнении договоренностей после последней встречи в Нормандском формате, которая состоялась в декабре 2019 года в Париже.

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