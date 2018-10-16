Помпео поблагодарил саудовского короля за содействие Эр-Рияда расследованию исчезновения журналиста
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Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео во вторник поблагодарил короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда за приверженность Эр-Рияда прозрачному расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле, сообщает государственный департамент.
"Госсекретарь поблагодарил короля Саудовской Аравии за его приверженность поддержке тщательного прозрачного и своевременного расследования исчезновения Джамаля Хашогги", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили сотрудничество двух стран и вопросы регионального характера, подчеркивают в госдепе.
Журналист Дж.Хашогги, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашогги, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.
В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.
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Интерфакс