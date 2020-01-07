Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 1:15

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Вашингтоне с замминистра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом выразил благодарность за поддержку позиции Вашингтона в отношениях с Тегераном.

"Госсекретарь поблагодарил заместителя министра за постоянную поддержку со стороны Саудовской Аравии, и за сотрудничество с Соединенными Штатами в противодействии угрозе, исходящей от иранского режима", - сообщила во вторник пресс-служба американского госдепартамента.

В сообщении говорится, что стороны обсудили недавнее решение президента США Дональда Трампа о "решительной акции оборонительного характера для защиты американского персонала за рубежом".

Помпео подчеркнул, что США "не стремятся к войне с Ираном и по-прежнему привержены деэскалации", а также поблагодарил заместителя министра за его "неустанные усилия по политическому урегулированию конфликта в Йемене".

5 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

1гк мк

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