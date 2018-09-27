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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 16:36 27.09.2018 - 16:36

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на министерской встрече Совета Безопасности ООН высказался за политический процесс для урегулирования кризиса в Сирии под эгидой Организации, сообщает госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео выразил поддержку политическому процессу под эгидой ООН, нацеленному на прекращение конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - говорится в сообщении.

Также глава госдепа призвал постоянных членов Совбеза ООН поддержать политические процессы под эгидой ООН в Йемене и Ливии, а также восстановить санкции и давление в отношении Ирана и выразил необходимость строгого соблюдения резолюций СБ для достижения полной денуклеаризации КНДР.

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