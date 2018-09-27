Помпео поддержал политическое урегулирование сирийского кризиса под эгидой ООН
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Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на министерской встрече Совета Безопасности ООН высказался за политический процесс для урегулирования кризиса в Сирии под эгидой Организации, сообщает госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео выразил поддержку политическому процессу под эгидой ООН, нацеленному на прекращение конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - говорится в сообщении.
Также глава госдепа призвал постоянных членов Совбеза ООН поддержать политические процессы под эгидой ООН в Йемене и Ливии, а также восстановить санкции и давление в отношении Ирана и выразил необходимость строгого соблюдения резолюций СБ для достижения полной денуклеаризации КНДР.
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Интерфакс