Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 4:08

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что США не отказываются от планов возможного решения кризиса в Венесуэле военными средствами.

В интервью американскому журналисту Бену Шапиро он отметил, что Вашингтон намерен "использовать все дипломатические и политические инструменты, чтобы урегулировать кризис мирным путем и восстановить демократию" в Венесуэле.

Вместе с тем, он подчеркнул: "Думаю, что в нравственном отношении правильно, что Америка не исключает применение военной силы в том случае, если события будут развиваться таким образом, что не будет другого пути".

М.Помпео напомнил, что накануне президент Дональд Трамп "сказал о нашем подходе к Кубе, ее вызовам, о цене, которую будет платить кубинское руководство, чтобы вынудить его уйти из Венесуэлы".

"Он также был очень, очень четок в том, что военные меры являются мерой, к которой мы готовимся", - сказал госсекретарь.

Д.Трамп 1 мая заявил, что готов ввести мощные дополнительные санкции против Кубы в случае, если эта страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в Twitter.

"Надеюсь, все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров", - добавил он.

М.Помпео пояснил в беседе с Б.Шапиро, почему США озабочены вопросом восстановления демократии в Венесуэле.

По его словам, Америке нужны другие демократические государства, которые готовы к вовлечению в свободную торговлю, а также для предотвращения возможного роста потока мигрантов в США.

"Америка также серьезно заинтересована в том, чтобы враждебные ей страны, стремящиеся к созданию рисков для США, такие, как Куба, как Россия, не располагали плацдармом буквально в сотнях миль от наших берегов", - подчеркнул М.Помпео.

1гк тг

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